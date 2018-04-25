Работники культуры и искусства побывали на профессиональном форуме

Первый профессиональный форум специалистов сферы культуры и искусства под названием "Кроссфит для культуры" состоялся в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова. В рамках форума прошли различные мастер-классы, семинары-практикумы, лекции от ведущих специалистов и многое другое.

Открывали форум специальные гости мероприятия — заместитель главы администрации города Тюмени Вера Соловьева и директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новокаускас. Они пожелали участникам продуктивной работы, новых открытий и свершений, а директор департамента культуры администрации города Тюмени Ирина Алексеева представила презентацию об основных трендах в развитии сферы культуры и искусства в областном центре.

Работа форума прошла в четырех направлениях: "Культурно-досуговые учреждения", "Библиотека", "Учреждения дополнительного образования" и "Театр".

В рамках работы секции "Культурно-досуговые учреждения" участники подискутировали на тему работы с целевой аудиторией учреждений культуры и искусства, предложили свои версии внедрения новых проектов и получили урок мастерства о том, как искать партнеров и спонсоров событий в современных условиях, от директора компании Sponsor Consalting, члена Европейской спонсорской ассоциации Евгении Мальцевой.

Не менее интересно прошла работа секции учреждений дополнительного образования. Кроме обсуждения проблем и перспектив дополнительного образования, состоялся еще семинар-практикум "Стрессоустойчивость" от кандидата психологических наук, доцента института психологии и педагогики ТюмГУ Ольги Мальцевой.

В секции "Библиотека" состоялись дискуссии-обзоры на темы "Библиотека и НКО: движение навстречу" и "Третий сектор: взаимодействие+развитие = успех", а также библиотеки и НКО провели совместную работу над проектами.

Секция "Театр" работала в формате лекций, которые провели начальник отдела маркетинга Челябинского молодежного театра Никита Плеханов и театровед, театральный критик Александрина Шаклеева из города Омск. Они рассказали слушателям о поиске новых форм взаимодействия театра и зрителя и инновационных способах коммуникации со зрителями.

Организатором мероприятия выступил департамент администрации города Тюмени совместно с Центром культуры и творчества "Тюмень".

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Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.