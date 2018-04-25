В Ишиме обновят фасады детсадов и школ

Четыре детских сада в Ишиме преобразятся к началу нового образовательного сезона.

Яркие и красивые фасады появятся в детсадах №8 и №9; №14 на улице 30 лет ВЛКСМ и в детском саду №24 по улице 40 лет Победы.

Глава города Федор Шишкин побывал на двух объектах, где строители уже приступили к обшивке стен. Руководитель муниципалитета напомнил строителям о том, что работы важно выполнить качественно и в установленный срок, чтобы новый учебный сезон воспитанники и родители смогли встретить с отличным настроением.

Ремонт крыши, фасада, отмостки, обновление входной группы будут произведены в школе №8.

Не остались без внимания и спортивные объекты. Новый фасад и кровлю смонтируют на здании детской спортивно-юношеской школы олимпийского резерва. На стадионе "Центральный" планируется отремонтировать волейбольный зал и зал силовых нагрузок, беговую дорожку и раздевалки.

В перспективе - капремонт школы № 12 (бывшая №29) и строительство нового корпуса детсада №5 "Елочка" на 150 мест. В администрации города сообщили, что проектно-сметная документация по данным объектам уже в разработке.