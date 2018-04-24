Поисковики ищут родственников тюменского солдата, погибшего на Курской дуге

В апреле этого года в селе Лучки Прохоровского района Белгородской области при поисковой разведке были найдены останки солдата Красной армии — уроженца Тюменской области. Их обнаружил историко-поисковый клуб "Огненная дуга".

По найденной медали "За отвагу" получилось установить личность бойца. Им оказался танкист, гвардии старший сержант Бородулин Федор Михайлович 1919 года рождения. Он был призван с деревни Нифаки Тюменской области. Погиб 7 июля 1943 года на Курской дуге.

Тюменские поисковики просят помощи в поиске родственников погибшего солдата. Любую информацию можно сообщить в Областной поисковый центр: тел. 8-3452-204552, электронный адрес desant@pisem.net.