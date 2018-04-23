В Тюмени управляющая компания недоплачивала поставщику деньги жильцов

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении управляющей компании ООО "Евродом", которая не в полном объеме перечисляла коммунальные платежи ресурсоснабжающей организации.

Прокурорская проверка была проведена после обращения нового генерального директора ООО "Евродом" в связи с задолженностью перед АО "УТСК". Как оказалось, в 2017 году прежнее руководство не в полном объеме перечисляло собранные с жильцов деньги за отопление и тепловую энергию. Размер задолженности составил более одного миллиона рублей.

Как сообщили в областной прокуратуре, было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, в особо крупном размере).