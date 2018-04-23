Иван Романчук: обучение по компетенциям делает выпускников конкурентоспособными

В современном быстро меняющемся мире неизвестно, какие профессии будут востребованы завтра, поэтому вузы начинают подготовку специалистов не по профилям, а по компетенциям, которые позволят человеку в будущем успешно трудоустроиться.

Об этом на мультимедийной пресс-конфереции в МИА "Россия сегодня" на тему "Приемная кампания – 2018: что ждет абитуриента" заявил проректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Так, в Тюменском госуниверситете реализовали два проекта: обучение с применением индивидуальных образовательных траекторий и Школу перспективных исследований, которые позволяют выбирать направление после одного или двух лет обучения.



"Самое главное, это возможность формировать учебную траекторию под себя, выбирать те курсы, которые именно тебе пригодятся, развивать те дополнительные компетенции, которые будут нужны тебе для реализации карьеры", - отметил Иван Романчук.

Проректор ТюмГУ добавил, что талантливые абитуриенты могут рассчитывать на особые преференции. Например, в Школе перспективных исследований на договорные места предусмотрены скидки до 100% на весь период обучения в зависимости от успеваемости.

Абсолютно для всех абитуриентов, желающих поступить в ТюмГУ, работает круглосуточная консультационная линия (8-800-700-05-53). Напомним, в 2018/2019 учебном году ТюмГУ выделено 2396 бюджетных мест. Это на 79 мест больше, чем в 2017 году. Вся необходимая информация по приему размещена на сайте Приемной комиссии ТюмГУ https://abiturient.utmn.ru/.