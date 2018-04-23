Для тюменских вожатых проводят интенсив-курсы

20:29 22 апреля 2018
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freshcamp.com.ua
| Фото: freshcamp.com.ua

В Тюменской области вожатые готовятся к летним каникулам и проходят обучение в областной Школе вожатых. Весной здесь прошел интенсив-курс, сейчас подготовка продолжается на базе головного офиса "Ребячьей республики".

Как сообщили в департаменте социального развития региона, ежегодно Областная Школа подготовки вожатых выпускает более 500 подготовленных вожатых. В программу подготовки входят лекции,  практические занятия, психологические тренинги, практический курс с представителями МЧС и медработниками, а также  выезды на инструктивные смены в "Ребячью республику".

В дни весенних каникул 40 студентов со всего Урала прошли интенсив-курс, во время которого получили базовые знания и навыки и получили свидетельства вожатого для работы в детских загородных центрах Тюменской области. Как рассказал участник курса Степан Ерещенко, опытные педагоги научили не только проводить конкурсы и игры, но и правильно вести себя в конфликтных ситуациях.

Обучение продолжается. Будущие вожатые пройдут аттестацию в мае и летом уже смогут работать в тюменских лагерях.

Теги: дети , каникулы , лагерь , летний отдых , обучение
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