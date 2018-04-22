Тюменцы поборются за чемпионство Урала в комедийной импровизации

Команда из Тюмени "BreakFastBand", резиденты МТЦ "Космос" принимает участие в фестивале импровизации "Импров Битва городов", который пройдет 22 апреля в Екатеринбурге. Конкуренцию им составят команды "СМЕХЗАМКАДОМ" (Челябинск), "Импровизация ведущих" (Уфа) и "Кадры" (Екатеринбург).

"Импров Битва городов" впервые проводится с таким масштабом, до этого были лишь дружественные баттлы. Тюменская команда усиленно готовилась к турниру, а также успела подружиться с соперниками. "BreakFastBand" планируют познакомиться с командой из Уфы и пригласить всех участников "Импров Битва городов" на фестиваль импровизационной комедии "Theater Games" в Тюмень, пишет "Мой портал".



Напомним, 7-8 декабря 2017 года в Молодёжном театральном центре "Космос" проходил первый фестиваль импровизационной комедии "Theater Games", в нем принимали участие 86 импровизаторов из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Заводоуковска.

