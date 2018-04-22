ДК "Синтез" в Тобольске проверили на соблюдение мер пожарной безопасности

В Тобольске в здании ДК "Синтез" провели проверку на соблюдение правил и норм пожарной безопасности с участием местных журналистов. Специалисты подтвердили, что учреждение соответствует необходимым требованиям.

Как отметил директор Центра искусств и культуры Михаил Никитин, в структуру которого входит ДК "Синтез", на площадке учреждения проходят мероприятия для разных категорий граждан, в том числе для детей, людей преклонного возраста, маломобильных граждан, поэтому и безопасности уделяется большое внимание. В том числе, персонал обучен правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, во время проведения мероприятий заранее открываются все запасные выходы из залов.

Руководитель структурного подразделения ДК "Синтез" Елена Тарлап рассказала, что вместимость большого зала составляет 430 человек, в малом зале – 180. Кроме того, здесь проходят занятия для детей, их ждут родители. Поэтому вместе с сотрудниками количество людей, которых вслучае пожара предстоит эвакуировать, может превысить тысячу человек.

"В "Синтезе" семь эвакуационных выходов, что позволяет большому числу людей покинуть здание без паники и давки. Турникеты в случае чрезвычайной ситуации разблокируются, и люди могут через них свободно проходить согласно планам эвакуации", - сообщила Елена Тарлап.

Проверка показала, что пожарная сигнализация в здании исправна и проходит систематическую проверку; имеется внутренний пожарный водопровод, который испытывают дважды в год; есть 64 огнетушителя и 34 пожарных рукава – все оборудование прошло освидетельствование. Неподалеку от здания расположены два пожарных гидранта. В помещении есть системы дымоудаления, оповещения и тревожная кнопка. В случае задымления открываются шлюзы на крыше, и дым выходит из зала на улицу. В здании проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций, занавеса, пишет "Тюменская область сегодня".