Сто наставников научились ладить с подростками в рамках тюменского социального проекта

Фото из официальной группы "Шанс" ВКонтакте

В Тюменской области в рамках социального проекта "Шанс" провели обучение для 100 тюменцев, которые в дальнейшем станут наставниками для подростков в трудной жизненной ситуации. Среди них представители разных профессий: учителя, маркетологи, врачи, геологи, журналисты, художники и другие.

В рамках образовательной сессии проекта будущих наставников поделили на группы. Для них провели практический интенсив, который позволил разобраться в психологических особенностях подростков.

"Знания этих особенностей помогут подобрать программу мероприятий, которая будет комфортна для ребенка. Наставник, в первую очередь, - это человек, с кем нет стеснения в обсуждении личных проблем. Поэтому наши участники должны быть готовы к разным ситуациям, которые могут возникнуть", — отметила руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова.

С участниками занимались психологи, практикующие психологи, педагоги-психологи. Состоялось знакомство со сказкотерапией, технологией "Формула личности". По мнению эксперта проекта Жанны Брук, одна из главных задач каждого наставника – установить контакт и войти в доверие подростка. И есть техники, которые помогут в этом.

"Но идеальной модели и формулы, которая подходила бы любому подростку, конечно, нет. И здесь наставник должен проявить гибкость и может пользоваться собственным жизненным опытом и мудростью", — добавила Жанна Брук.

По итогам обучения с некоторыми наставниками заключат договор, другие посетят индивидуальные консультации с психологами проекта. Это необходимо для того, чтобы оценить готовность будущих наставников к взаимодействию с ребенком, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Подробную информацию о проекте можно узнать в официальной группе во "Вконтакте" или на сайте шанс72.рф.