Трансплантацию костного мозга стали проводить в тюменской клинике

Врачи Областной клинической больницы №1 впервые в Тюменской области провели операцию по аутотрансплантации костного мозга. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

В январе 2018 года года в отделение гематологии и химиотерапии ОКБ № 1 обратился за помощью 56-летний пациент, страдавший от заболевания крови. Мужчине провели трансплантацию костного мозга в три этапа. Сначала проводилось противоопухолевое лечение, позволившее максимально уничтожить опухолевый фон. Затем с использованием специального оборудования выполнялась стимуляция стволовых клеток, которые были изъяты у самого пациента и заморожены в криохранилище областной станции переливания крови. После проведения высокодозной химиотерапии стволовые кроветворные клетки разморозили и пересадили пациенту.

Как отмечают врачи, самочувствие пациента удовлетворительное, зафиксирована полная ремиссия. В дальнейшем он пройдет еще два курса поддерживающего лечения в амбулаторных условиях с последующим наблюдением.

Заведующая отделением гематологии и химиотерапии "ОКБ № 1" Татьяна Ксензова сообщила, что в Тюменской области только среди пациентов со множественной миеломой в трансплантация стволовых клеток показана для 15 человек. Это лечение назначают при онкогематологических, аутоиммунных, наследственных заболеваниях. И теперь эта помощь доступна для тюменцев в местной больнице.