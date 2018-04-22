Жителей Тюменской области научат разрабатывать и защищать проекты

Программа "Проектная лаборатория" в рамках подготовки ко второй волне грантового конкурса "Моя идея" " в нескольких городах и селах юга Тюменской области, пишет "Мегатюмень".



В конце апреля эксперты посетят Ялуторовск, Заводоуковск и Тобольск. В мае образовательная программа пройдет в Ишиме, Голышманово, Омутинском и Тюменском районе. Приглашенным экспертом станет Елена Рукавишникова — сертифицированный коуч.

В этом году "Проектная лаборатория" пройдет в формате 2-дневного интенсива. В первый день все желающие смогут поучаствовать в деловой игре по социальному проектированию и познакомятся с его основами. Параллельно для специалистов муниципальных образований будет идти воркшоп по более глубокому изучению проектного менеджмента.

Второй день команда Центра продюсирования сообществ решила посвятить конкурсам и грантам. Эксперты расскажут, как правильно защищать свой проект и на что нужно обратить внимание. Каждый участник второго дня сможет презентовать свой проект и получить обратную связь.

"Образовательная программа "Проектная лаборатория" сама по себе очень актуальна, она позволяет понять структуру социального менеджмента и подготовить свой проект к защите. Любую идею, какой бы хорошей она не казалась, можно сделать лучше и интереснее. Как показывает практика, все, кто посещает образовательную программу перед защитой проекта на конкурсе какого-либо уровня, получает заветный грант", — поделилась руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Дарья Ермакова.

Уточнить дату, время и место проведения "Проектной лаборатории" в вашем городе или муниципальном образовании можно в группе грантового конкурса "Моя идея" во "Вконтакте": vk.com/moe_soobshestvo, или по телефону мультицентра "Моя территория": 68-96-96

