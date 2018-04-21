Тюменские семьи могут обменяться игрушками

Обменяться игрушками и детскими развивающими материалами тюменские семьи могут в рамках работы специального обменника для родителей. Проект реализовали добровольческое объединение "Круговорот" и книжный клуб семейного добровольческого движения "Крылья".

Очередная встреча обменника назначена на воскресенье, 22 апреля. Он пройдет в мультицентре "Моя территория", начало в 18.00, сообщает "Вслух.ру".

Обменник - мероприятие для тех, кто готов делится или отдать вещь навсегда, рассказали "Вслух.ру" организаторы. Залежавшиеся на полке вещи могут принести радость и знания другому ребенку. При этом, мероприятие можно посетить и взять вещь, не выставляя что-либо на обмен. Выдается не более 4 вещей в одни руки, за исключением последних 15 минут мероприятия.

22 апреля во время обменника лектор Анастасия Ядрышникова расскажет его участникам о том, как заниматься с детьми от 2 до 12 лет, чтобы наполнить радостью и творчеством каждую минуту. На встречу организаторы рекомендуют приносить печатные материалы в хорошем качестве, любые игрушки, медиаматериалы и материалы для творчества.