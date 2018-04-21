Тюменский район готов к посевной

В конце апреля – начале мая в Тюменском районе начнется посевная, на неделю позже, чем в прошлом году. Причина этому – погодные условия, пишут "Аргументы и Фаты – Западная Сибирь".



По информации управления АПК, земля пока оттаяла на 10 сантиметров. Из-за этого в овощеводческих хозяйствах пришлось притормозить посев капусты - к моменту высадки рассады в грунт почва ещё не будет готова.

Специалисты в сфере сельского хозяйства администрации Тюменского района на днях доложили: район в целом готов к проведению весенне-полевых работ на 90 процентов, а семь крупных хозяйств – "Успенское", "Мальковское", Учхоз, "Ясень-Агро, "Рощинская", "Мальковское", птицефабрики "Боровская" и "Пышминская" – на все 100.

Недавно в районе прошла проверка сельскохозяйственных предприятий, в ходе которой изучили качество семян, накопление минеральных удобрений и ремонт сельхозтехники. По итогам тщательного контроля стало известно, что кондиционными являются более 4 тысяч тонн семян, это 73 процента (среднеобластной показатель – 59, прошлогодний – 63), хозяйствами уже

приобретено более 3 тысяч тонн минеральных удобрений, запасено 16 сортов зерновых культур, в том числе 6 – пшеницы, 4 – овса, 3 – ячменя.

К предстоящей посевной стопроцентно готова вся имеющаяся сельскохозяйственная техника: 321 трактор, 118 сеялок и 131 культиватор.