Тюмень за день: 20 апреля

В "Библионочь" в библиотеке Менделеева будут работать почти полсотни площадок

Уже сегодня, 20 апреля, библиотеки города будут открыты для тюменцев до самой ночи. Одной из площадок "Библионочи-2018", тема которой в этом году – "Магия книги", станет Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59). На нескольких этажах с 19 часов и до полуночи там будут работать 48 площадок.

Тюменский филармонический оркестр дал концерт в Казани

В гастрольном графике Тюменского филармонического оркестра Казань стал третьим городом. Концерт прошел в Татарской государственной филармонии им. Тукая 18 апреля. На этот раз оркестру солировал молодой талантливый пианист Дмитрий Маслеев. Именно с этим музыкантом накануне гастрольного тура в Тюмени с аншлагом прошла открытая репетиция.

Тюменцам напоминают, как вести себя при встрече со змеей и чего не делать при укусе

В прошлом году в Тюмени только в мае–июне лечение после встречи с ядовитыми гадюками проходили 14 человек. Токсикологи ОКБ №1 советуют тюменцам, как не угодить в больницу в случае встречи со змеей.

В Тюмени "Гудвин" и "ЦУМ" оштрафованы за нарушение правил пожарной безопасности

Прокуратура и МЧС проверили "Тюменский ЦУМ" и ТРЦ "Гудвин" на соблюдение требований пожарной безопасности. В итоге по выявленным нарушениям каждый был оштрафован на 150 тысяч рублей.

В выходные тюменцев приглашают на фрик-марафон, концерт Animal ДжаZ и каток

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет Топ мероприятий на предстоящие выходные: шоу дельфинов, концерт Animal ДжаZ, первый тюменский фрик-марафон и многое другое. Скучать точно не придется.