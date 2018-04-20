Тюменцам обещают пасмурные выходные

По прогнозу виртуальных синоптиков, ближайшие выходные в Тюмени будут пасмурными, возможны осадки в виде дождя и снега.

Сегодня, 20 апреля, максимальная температура воздуха составит 5 градусов тепла, пройдет небольшой дождь. Вечером похолодает до плюс 1, ожидается снег.

Также небольшой снег возможен днем в субботу. Столбик термометра в этот день вряд ли поднимется выше плюс 1 градуса. В воскресенье потеплеет до плюс 4, но пасмурная погода сохранится, хотя осадков не ожидается.

В начале следующей недели, 23 апреля, воздух прогреется до 8 градусов тепла, пройдет дождь.