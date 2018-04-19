В Тюмени школьники создадут роботов для отбора продуктов

В Тюмени городской конкурс по робототехнике "Робомир" пройдет в школе №40 в эту субботу, 21 апреля. В робототехнических состязаниях примут участие около сотни учеников 1–11 классов школ Тюмени.

Соревнования пройдут по десяти номинациям. В основной категории ребятам предстоит создать робота, способного помочь сократить продуктовые потери. Его задача — отобрать продукты питания в соответствии с их внешним видом и сроком годности.

В состязании "Точное земледелие" "умные машины" должны уметь сажать различные виды растений в зависимости от качества почвы. Роботы-доставщики смогут доставлять разные виды продуктов на соответствующие транспортные суда в порту. При этом при транспортировке продуктов роботу необходимо минимизировать риски ущерба.

В творческой категории "Еда имеет значение" участники создадут робота, который поможет в выращивании, обмене и потреблении продуктов питания. Одной из его миссией станет развитие ресурсосберегающего земледелия, улучшение качества питания, обеспечение продовольственной безопасности или устранение голода.

Как рассказали в пресс-службе городского департамента образования, также школьники примут участие в LEGO-олимпиаде. При выполнении заданий ребята продемонстрируют свои теоретические знания о механизмах, умение конструировать и навыки программирования.

Команды-победители представят Тюмень на региональном этапе Всероссийской робототехнической олимпиады.