Еще один тюменский торговый центр пожарные признали небезопасным

12:50 19 апреля 2018
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В Тюмени нарушения требований пожарной безопасности выявили в торговом доме "Центральный", расположенном рядом с Центральным рынком, который ранее также признали небезопасным.

В ходе проверки прокуратуры и МЧС было установлено, что в здании неисправна система автоматического пожаротушения, на этажах пути эвакуации загромождены оборудованием и манекенами, на первом этаже не работает автоматическая пожарная сигнализация, а на пятом этаже из-за перепланировки перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу. Были выявлены и другие нарушения. 

По результатам проверки административное дело возбудили в отношении ООО "УК "Центр", которое по договору осуществляет функции по содержанию и обслуживанию помещений торгового дома. Устранение нарушений взяла на контроль прокуратура.

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