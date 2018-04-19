Еще один тюменский торговый центр пожарные признали небезопасным

В Тюмени нарушения требований пожарной безопасности выявили в торговом доме "Центральный", расположенном рядом с Центральным рынком, который ранее также признали небезопасным.

В ходе проверки прокуратуры и МЧС было установлено, что в здании неисправна система автоматического пожаротушения, на этажах пути эвакуации загромождены оборудованием и манекенами, на первом этаже не работает автоматическая пожарная сигнализация, а на пятом этаже из-за перепланировки перекрыт проход к запасному эвакуационному выходу. Были выявлены и другие нарушения.

По результатам проверки административное дело возбудили в отношении ООО "УК "Центр", которое по договору осуществляет функции по содержанию и обслуживанию помещений торгового дома. Устранение нарушений взяла на контроль прокуратура.