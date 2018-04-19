Директора ямальских школ познакомились с современными методиками обучения на открытом уроке в Тюмени

Открытый урок по современным методикам обучения детей для руководителей ямальских образовательных учреждений состоялся 17 апреля в тюменском интеллектуальном клубе "Команда будущего".

Руководитель интеллектуального клуба Маргарита Давиденко познакомила делегацию директоров ямальских школ с такими современными технологиями обучения детей, как ментальная арифметика, скорочтение, мнемотехники.

"В настоящее время объем информационного потока растет. Современные методики обучения призваны помочь детям легко воспринимать большие объемы информации и грамотно с ними работать. Хочется, чтобы дети выходили из школы во взрослую жизнь подготовленными, а для этого необходимо внедрять в образовательный процесс такие техники", - отметила она.

Так, в "Команде будущего" проводят обучение по ментальной арифметике и креативной математике по международным программам, что подтверждается соответствующими лицензиями. Реализуются программы по эффективному чтению, для детей от 6 лет проходят увлекательные занятия "Веселая таблица умножения".

Такие занятия, в первую очередь, тренируют внимание, память, логическое и образное мышление, а также развивают навыки быстрого счета и чтения, что положительно отражается на всех сферах жизни ребенка: успеваемости в школе, спортивных достижениях, творческих успехах.

"Участники открытого урока смогли на практике познакомиться с техниками, которым необходимо обучать детей. Надеюсь, что в дальнейшем сотрудничество с руководителями образовательных организации нашего региона перерастет в постоянное партнерство, и педагоги смогут привнести новшества в свою образовательную деятельность, чтобы дети после выпуска из школы были более конкурентоспособными при поступлении в вузы", - прокомментировала Маргарита Давиденко.