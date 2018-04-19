Тюмень за день: 18 апреля

Фото Сергея Бушуева

Фестиваль "ЖАРА" пройдет в центре Тюмени

Праздник, который впервые покорил тюменцев весной 2017 года, переезжает из Гилевской рощи в центр города. В этот раз фестиваль "ЖАРА" для жителей и гостей областной столицы состоится 19 и 20 мая на обновленной площади 400-летия Тюмени.

В тюменских поликлиниках организовали школу активного долголетия

Сегодня, 18 апреля, во всех городских поликлиниках Тюмени во второй раз пройдет единая школа активного долголетия. На этот раз она будет посвящена теме сохранения молодости головного мозга в пожилом возрасте – "Интеллектуальная активность – дорога к долголетию".

В конце апреля в Тюмени пустят дачные автобусы

Садоводческие маршруты в Тюмени начнут курсировать по летнему графику с 28 апреля. Первый день выхода на линию дачных маршрутов совпадает с рабочим днем, поэтому автобусы будут ходить по будничному расписанию.

В Тюменской области от укусов клещей пострадали 24 человека

По данным на 17 апреля, в Тюменской области зарегистрировано 24 обращения граждан по поводу присасывания клещей. Все пострадавшие получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом не выявлено.

ТюмГУ запускает магистерскую программу по медиапроизводству

Школа перспективных исследований (SAS) и Институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ открывают набор на новую профессиональную магистерскую программу "Цифровая культура и медийное производство".