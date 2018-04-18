Тюменский "Поребрик" обошел команду из Санкт-Петербурга в эрудит-игре

В выходные в Московском государственном институте международных отношений состоялся чемпионат России по интеллектуальным играм.

В интеллектуальных состязаниях участвовали 64 команды из Москвы, Санкт-Петербургу, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Архангельска и др. Тюменскую область представили команды "Поребрик", "Безработица в Братиславе" и "Сову в студию".

13 апреля прошел турнир по "Своей игре". Это игра-викторина, где необходимо дать правильный ответ на вопросы из разных областей знаний. Для участив в нем нужно было пройти отбор. На первом этапе игроки разбивались на 4 группы по 9 человек и играли по круговой системе друг против друга. Во втором — по олимпийской с выбыванием после двух поражений. Тюменские интеллектуалы "Поребрика" по итогу прошлого года стали участниками "Своей игры". Михаил Попов занял 5 место в группе, Семён Маторыгин стал 7-м, Евгений Артёмов занял второе место, а Владислав Тарасов — первое. В гранд-финале наш Владислав Тарасов во второй раз стал обладателем Серебряной награды.

"Мы всем сообществом очень внимательно следили за играми. Переживали за ребят и вместе с ними радовались каждому взятому вопросу. Это результат долгой и усердной работы не только команд, но и целого сообщества. Будем и дальше развивать интеллектуальное движение, чтобы во всей России знали, где учатся самые умные студенты", — говорит руководитель проекта "Интеллектуальное движение Тюменской области" Олег Войкин.

14 – 15 апреля состоялись двухдневные интеллектуальные состязания по игре "Что? Где? Когда?", "Эрудит-квартету" и "Брейн-рингу".

В игре "Что? Где? Когда?" был отыгран пакет из 90 вопросов: 6 туров по 15 вопросов. Турнир "Эрудит-квартета" прошел по системе "плей-офф": из четырёх команд боя дальше проходили две команды. Бои состояли из "открытого", "полуоткрытого" и "закрытого" раундов, в каждом из которых разыгрывалось 4 темы из 5 вопросов.

В турнире "Эрудит-квартета" золото забрал "Поребрик" (Тюмень), серебро у Das Gemeine (Санкт-Петербург), а бронза досталась "Игугундеру" (Долгопрудный, МО).

В "Что? Где? Когда?" команда "Поребрик" замкнула 10 лучших, "Сову в студию" — 26, а "Безработица в Братиславе" — 41. Выпускник школьного тюменского интеллектуального движения Никита Воробьёв в составе санкт-петербургской команды "Флуд" завоевал третье место в "Брейн-ринге". В октябре этого года "Поребрик" сыграет на Студенческом кубке Европы 2018 в Минске.

"За то время, что в Тюмени есть интеллектуальные игры ни одна команда не становилась чемпионом России. Победа "Поребрика" - это большое достижение. Но не только для команды, а для всего Тюменского областного спортивного интеллектуального клуба, который поддерживал нас на протяжении всего чемпионата. Сейчас мы планируем поехать на взрослый чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге 30 апреля – 1 мая, а осенью нас ждет студенческий чемпионат Европы", — рассказал Владислав Тарасов, участник команды "Поребрик" и двукратный обладатель Серебряной награды "Своей игры".