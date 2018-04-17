Тюмень за день: 17 апреля

ТОП-10 лучших бизнес-ланчей в Тюмени

Тем, кто работает в центре Тюмени или оказался здесь по делам в обеденное время, будет полезно знать, где кормят самым вкусным и сытным бизнес-ланчем. ТОП-10 лучших заведений — в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

В Тюмени проходит городской книгообменник

К Международному дню книги в Тюмени запускают акцию по сбору от горожан книг, которые давно прочитаны и залежались на полках домашних библиотек.

На тюменской набережной проведут костюмированный забег

Принять участие в забеге в костюмах на 1000 метров приглашают жителей Тюмени в эту субботу, 21 апреля. Он пройдет с 12:45 до 13:00 на набережной в рамках "Первого тюменского фрик-марафона".

В Тюмени от клещей обработают территорию в тысячу гектаров

В Тюмени проведут одномоментную противоклещевую обработку городских территорий общей площадью более тысячи гектаров: скверы и парки, территории вдоль улиц, кладбища.

Тюменский филармонический оркестр выступил перед московскими слушателями

Тюменский филармонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Евгения Шестакова успешно выступил в Москве. Концерт прошел вчера в одном из лучших залов России — концертном зале имени Чайковского.