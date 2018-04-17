В Тюмени разыскали водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

Автоинспекторы нашли и задержали водителя, скрывшегося с места наезда на пешехода. ДТП произошло в Тюмени 4 апреля на улице Пермякова, 19. Там на пешеходном переходе был сбит 17-летний подросток.
Как выяснилось, за рулем "Вольво" находился тюменец 1986 года рождения. Он рассказал, что после наезда растерялся и уехал с места происшествия. Подросток получил ушиб ноги и травму зубов.
Как сообщили в областной автоинспекции, водитель по решению суда лишен права управления транспортом на 1 год и 2 месяца. По факту ДТП проводится административное расследование.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru