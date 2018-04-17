На тюменской набережной проведут костюмированный забег

Принять участие в забеге в костюмах на 1000 метров приглашают жителей Тюмени в эту субботу, 21 апреля. Он пройдет с 12:45 до 13:00 на набережной в рамках "Первого тюменского фрик-марафона".

Как сообщают организаторы, марафон будет приурочен к Международному дню цирка. Помимо забега на мероприятии тюменцев ожидает развлекательная программа с цирковыми номерами, акция "Гадости на радости", детская игровая зона и розыгрыши от партнеров марафона. Начало мероприятия в 11:30 .