В Тюмени проходит городской книгообменник

К Международному дню книги в Тюмени запускают акцию по сбору от горожан книг, которые давно прочитаны и залежались на полках домашних библиотек.

Книги будут принимать ежедневно с 10 до 20 часов на первом этаже торгового комплекса "Тюменский" (ул. Мельникайте, 126/3). Каждый желающий может принести книги либо обменять свой экземпляр на понравившийся. За каждую принесенную книгу будет подарен купон на участие в розыгрыше.

Сбор книг завершится 22 апреля в 12 часов. Среди участников акции будут разыграны призы и подарки от бутиков торгового комплекса.

"Подарком для жителей станет необычная библиотека на колесах, которая примет на площади больших и маленьких читателей. Библиобус можно заметить по яркой и необычной для транспортного средства окраске", — рассказывают в МАУК "ЦГБС".