Основатель "Пиотровского" расскажет о жизни книжных магазинов в цифровую эпоху

Фото: группа "Пиотровский" / vk.com

Сегодня, 17 апреля, в Школе перспективных исследований с лекцией "Жизнь и смерть книжных магазинов: как книготорговля изменяет жизнь города, книготорговцев и меняется сама в эпоху цифрового капитализма" выступит Михаил Мальцев, основатель и директор книжного магазина "Пиотровский" в Перми и Екатеринбурге

Лекция будет посвящена тому, как книжная культура реагирует на технологические вызовы современности, в чем разница между сетевым и независимым книжным магазином и как организовать популярное городское мероприятие без воздушных шариков и фейерверков.

Начало в 19.00, вход свободный. Место проведения: ул. 8 Марта, 2, к.1