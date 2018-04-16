ТРЦ "Колумб" оштрафовали за нарушения пожарной безопасности

Управляющую организацию торгово-развлекательного центра "Колумб" оштрафовали на 175 тысяч рублей после внеплановой проверки на соблюдение требований пожарной безопасности.

Ранее сотрудники МЧС и прокуратуры обнаружили в торговом центре ряд нарушений. В частности в неисправном состоянии находились система автоматического пожаротушения, система автоматической противодымной защиты и система автоматической пожарной сигнализации. Звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивали необходимый уровень звука, а включение системы оповещения и дымоудаления было возможно только в ручном режиме. Планы эвакуации, размещенные на этажах здания, не откорректированы согласно существующему расположению помещений и эвакуационных выходов. Были найдены и другие нарушения.

Функции по содержанию и обслуживанию помещений торгового центра "Колумб" по договору с собственником осуществляло ООО Агентство "Коммерческая недвижимость". В отношении него было возбуждено административное дело по факту нарушений требований пожарной безопасности и внесено представление об их устранении. Исполнение взято прокуратурой на контроль.