"Светлая Пасха" прошла в Домах культуры Тюмени

В Домах культуры "Водник" и "Орфей" состоялись концерты в честь праздника светлой Пасхи. В программе прозвучали различные музыкальные композиции и были исполнены творческие номера.
Главным участником концертов стал давно полюбившийся тюменцам ансамбль русских народных инструментов "Ваталинка". Кроме того, в концертах приняли участие студия эстрадного вокала "Голоса Тюмени", гитарный клуб "Лиг", хореографическая студия "Грация".
Никого не оставили равнодушным номера цирк-студии "Икар", а также выступление ансамблей танца "Атриум" и "Экспромт". Гости мероприятий получили заряд положительных эмоций, а артисты - шквал аплодисментов.
Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.
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