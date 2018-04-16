Выставку в ишимском музее посвятят подвигам 229-ой стрелковой дивизии

Выставка "Боевой путь 229-ой стрелковой дивизии", посвященная 75-летию победы в Сталинградской битве, откроется в корпусе "Городская управа" Ишимского музейного комплекса 20 апреля.

Как рассказала директор музейного комплекса Любовь Нечаева, в центре выставки – экспонаты, обнаруженные на местах боев дивизии под Сталинградом суровикинским казачьим поисковым отрядом "Обелиск". В том числе - земля из тех мест, где участвовала в боях 229-ая стрелковая дивизия второго формирования. Ее привезла в начале февраля ишимская делегация, побывавшая на памятных мероприятиях в Суровикино Волгоградской области.

"Данные экспонаты позволили создать полноценную музейную выставку по боевому пути 229-й стрелковой дивизии. Предметы, обнаруженные на тех местах, где сражались наши земляки в Сталинградской битве, – особенно важны", - отметил научный сотрудник музея Константин Иванов. На основе новой экспозиции Ишимского музейного комплекса будет создан передвижная выставка.

229-я стрелковая дивизия формировалась в Ишиме с декабря 1941 по май 1942 года. Личный состав стрелковой дивизии располагался на территории бывшего пионерского лагеря в Синицынском бору, основное ядро составляли призывники 1921–1923 годов рождения Омской, Новосибирской областей. Младший комсостав прибыл из учебных батальонов кадровых частей Сибирского и Забайкальского военных округов, а средний комсостав - из Омского и Свердловского общевойсковых училищ.

Из 11 тыс. бойцов и командиров дивизии в августе 1942 года из суровикинского котла выбрались всего около 700 человек. Остальные либо погибли, либо попали в плен. В музее "Сталинградская битва" хранится образок св. Георгия Победоносца, найденный на месте боев 229 ишимской стрелковой дивизии. Скорее всего, он принадлежал кому-то из сибиряков, пишет ИА "Тюменская линия".