Юный тюменский геолог претендует на участие в международной олимпиаде

Воспитанники Тюменского Клуба юных геологов успешно выступили на Открытой олимпиаде по геологии "Геосфера", которая проходила в Санкт-Петербурге. Учащийся лицея №81 Александр Меньшиков стал абсолютным победителем среди 8-9 классов. В следующем году в случае повторного успеха он сможет войти в национальную сборную России и представить страну на Международной олимпиаде по наукам о Земле - International Earth Science Olympiad.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, попасть в национальную сборную могут только ученики 10 классов. В этом году площадкой международной олимпиады станет Тайланд, провинция Канчанабури. В 2019 году принимать International Earth Science Olympiad будет Южная Корея.

Школьники Тюменской области проявляют большой интерес к геологии и показывают отличные результаты на состязаниях. Так, сборная региона завоевала 11 дипломов Сибирской геологической олимпиады, а в прошлом году на базе областной физико-математической школы появилась уникальная геологическая лаборатория, которая получила название "Кабинет Эрвье". Кроме того, тюменские школьники отправляются в геологические путешествия по Уралу, откуда привозят минералы для новых исследований, пишет "Мегатюмень".