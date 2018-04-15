Тюменцы проверяют здоровье в специальных палатках

"Палатка здоровья" открылась в ТРЦ "Кристалл" при содействии медработников городских поликлиник №12 и №17. 120 тюменцев уже проверили состояние своего здоровья и прошли обследование на выявление риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, по результатам обследования у 36 человек выявили повышенное артериальное давление, превышение индекса массы тела зафиксировали у 45 человек, повышенный уровень сахара и холестерина крови - у 23. Четырем посетителям врачи посоветовали пройти более углубленное обследование после ЭКГ.

Еще одну профилактическую акцию запустили в поликлинике Ишима под названием "Свободное дыхание", она направлена на выявление нарушений работы органов дыхания. Доктор принял 52 пациента с жалобами на стойкую заложенность носа. У 47 подтвердился диагноз "вазомоторный ринит". 14 жителей Ишима направили на операцию.

Такие акции в регионе стали традиционными, они повышают уровень профилактических осмотров среди населения. Также продолжается диспансеризация. 30 медицинских организаций Тюменской области участвуют в диспансеризации взрослого населения. За первый квартал 2018 года, ее 1-2 этапы завершили более 74 тысяч человек (31,0% годового плана).