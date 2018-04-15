В Тюмени стартует традиционная профориентационная акция

Ежегодная профориентационная акция "Моя профессия мое будущее" пройдет с 16 по 27 апреля в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Она объединит мероприятия разного формата, которые помогут подросткам определиться с выбором профессии.

В рамках акции запланированы такие мероприятия, как "Job-кафе", интерактивные посещения Центра профессиональной ориентации, профпробы и мастер-классы, День семьи, пишет "АиФ в Западной Сибири".



Так, в рамках "Job-кафе", который организуют в Тюменском районе, участникам расскажут о том, каких работодателей называют "белыми", "серыми" и "черными", что необходимо учитывать при выборе "компании мечты" и как избежать трудоустройства к недобросовестному работодателю. В День семьи подростки вместе с родителями смогут посетить Центр профориентации, пройдут экспресс-тестирование на определение предпочтительной профессиональной сферы деятельности, посетят модули, посвященные различным профессиональным отраслям – здравоохранению, строительству, ЖКХ и т.д.



Также в рамках акции действует "горячая линия" по вопросам профориентации. Задать вопросы можно по телефонам: (3452) 27-36-05, 27-33-71.