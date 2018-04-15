В голышмановской школе появились дежурные бабушки

13:32 15 апреля 2018
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| Фото: wp-krypton.s3.amazonaws.com

Необычный социальный проект для людей золотого возраста реализуют в одной из школ Голышмановского района. Здесь привлекают активных пенсионеров для занятий с детьми в режиме группы продленного дня.

Как рассказала директор образовательного учреждения Нелли Ефимова, во время занятий так называемые дежурные бабушки помогают ученикам сделать уроки, а также организуют интересный досуг.

"Можно было организовать платную продленку, но это серьезно ударит по семейному бюджету. Поэтому мы нашли другой выход - обратились к педагогам старшего поколения с просьбой о помощи. У школьников с бабушками сложились доверительные отношения", - отметила Нелли Ефимова.

В проекте на данный момент участвуют три женщины. Валентина Денисова проводит для детей уроки рисования по вторникам и четвергам, Александра Иванова занимается с детьми по средам, а Татьяна Парфенова встречается с ребятами каждый понедельник после полудня.  Поначалу дежурные бабушки планировали заниматься внеклассной деятельностью с детворой в течение часа, но затем стали помогать и с уроками – для этого в читальном зале расставили учебные парты, пишет "Тюменская область сегодня".

 

Теги: Голышмановский район , обучение , пенсионеры , школа
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