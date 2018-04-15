Тюменцы сразятся в настольный футбол

В Тюмени стартовал прием заявок на участие в любительском турнире по кикеру – настольному футболу. Состязание пройдет 29 апреля, заявки принимаются до 27 апреля.

Принять участие в турнире могут все желающие старше 18 лет. Игра будет проходить в режиме "сам за себя" и "друг против друга", командных соревнований не предусмотрено. Сам турнир будет приурочен к проведению чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Организаторы обещают захватывающие поединки и атмосферу настоящего спортивного праздника, пишет "Мой портал".

Победитель турнира получит кубок чемпиона и сертификат от партнёра проекта. Кроме того, в день соревнований участники и болельщики смогут сделать фотографии на память в тематических фотозонах. Пройти регистрацию можно по ссылке: https://goo.gl/MYvUuj.