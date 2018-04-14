Тюменских подростков приобщают к конному туризму

Центр "Аванпост" в Тюмени реализует социальный проект “TREK безопасности”, который, по словам организаторов, дает возможность детям из неблагополучных семей попробовать себя в “элитном” виде спорта - конном туризме, и поучаствовать в волонтерской деятельности.

Данный проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи и получил финансовую поддержку в размере 200 тысяч рублей.

Помочь подросткам из неблагополучных семей направить энергию в позитивную деятельность предложила методист отдела организации и взаимодействия центра “Аванпост” Ольга Матвеева.

Вместе со спасателями-добровольцами из ТРО “Россоюзспас” Ольга организовала для подростков первые занятия по ориентированию и оказанию первой помощи. В конном клубе “Тардис” прошли групповые тренировки на лошадях с преодолением оврагов и завалов деревьев. Также ребята познакомились с правилами содержания, кормления и ухода за животными, изучили конное снаряжение.

Ярким завершением проекта станет участие подростков в соревнованиях “Спортивный туризм: дистанция - конная”, которые пройдут в "Тардисе" 9 июня.

В этом месяце стартует и еще один проект-победитель грантового конкурса от “Росмолодежи”. Проект “Кибер-полигон” старшего методиста “Аванпоста” Анастасии Поповой завоевал грант в 100 тысяч рублей. Он даст возможность ребятам, в том числе из "групп особого риска", познакомиться с техническими специальностями. В том числе - основы робототехники, управление беспилотными летательными аппаратами, основы механики и автоматизации. Занятия пройдут в интерактивном режиме, в формате выставок и мастер-классов, а также семинарских занятий. После обучения участники получат сертификаты.