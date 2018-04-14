Школьники Тюменского района представили свои следовательские проекты

Проектная деятельность, по мнению педагогов Тюменского района, является одной из основ современных стандартов образования. Поэтому вместе со своими подопечными с начальной школы они занимаются проектно-исследовательской деятельностью, а результаты представляют на конференции "Я – исследователь".

На прошедшем недавно в Богандинской средней школе №1 научном заседании юных учены" в этом году участвовали учащиеся 2-3 классов. Дарья Емельянова представила работу о хвойных деревьях родного края. Изучив полезные и вредные свойства хвойных пород и их влияние на здоровье человека, Дарья рассказала о возможностях их высаживания в домашних условиях.

Богдан Егоров увлекся брейк-дансом и изучил его досконально, поэтому представил материалы, подтверждающие пользу занятий этими танцами.

Екатерина Погадаева коснулась одной из глобальных проблем человечества – проблемы сохранения чистой пресной воды на всей планете, представив на конференции работу "Вода – это жизнь и волшебство".

Ученицы 3б класса Евгения Гермоний и Арина Курочкина представили на форуме юных исследователей проектную работу на английском языке "Письмо другу": "Добро пожаловать в Тюменский район". На английском и русском языках девочки обозначили интересные места, которые может посетить в "столичном" районе их иностранный друг, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".