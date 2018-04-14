Тюменцы стали реже болеть кишечными инфекциями

На 5,1% снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Тюменской области в 2017 году, по сравнению с предыдущим годом. Данные регионального управления Роспотребнадзора приводит "Вслyх.ру".

Cпециалисты отмечают, что заболеваемость дизентерией снизилась на 37,5%, сальмонеллезом на 14%, инфекциями ротавирусной этилогии на 22%. В прошлом году в регионе вообще не зарегистрировано случаев заболевания брюшным тифом, холерой, паратифами, полиомиелитом.

В то же время, за отчетный период в области зарегистрировано два случая групповых заболеваний острыми кишечными инфекциями, связанных с употреблением продуктов в предприятиях общественного питания. Оба случая произошли в Тюмени, в результате пострадало 32 человека, включая одного ребенка. В ведомстве отмечают, что в 2016 году таких случаев было три.

Также, в Тюменской области отмечают рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями, вызванными кампилобактериями (на 67% по сравнению с годом ранее) и норовирусной инфекцией (на 84%).