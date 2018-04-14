"Математическая биржа" помогает тюменским школьникам готовиться к ЕГЭ

Подготовиться к единому государственному экзамену школьникам Тюменской области помогают в форме игры. Совсем недавно "Математическая биржа" прошла в Ишиме, в ней приняли участие 60 лучших выпускников района, сообщили в пресс-службе губернатора.

Игра была организована в рамках всероссийской акции "Сто баллов до победы". Школьники играли роль "трейдеров", их задача – сохранить имеющийся первоначальный капитал (30 "талантов") и приумножить его, сделав правильный выбор в инвестировании". В работе - карточки с заданиями по математике и "акции" предприятий города Ишима (швейная фабрика, механический завод, молочный комбинат, агрохолдинг и кондитерская фабрика). Соревнуясь между собой, команды зарабатывали "таланты" за выполненные задания.

Роль "арбитражного комитета" выполняли школьные учителя математики, а организаторами соревнований стали студенты факультета математики, информатики и естественных наук – в недавнем прошлом такие же выпускники школ.

Игра прошла очень динамично, довольными остались все. В рамках всероссийской акции "Сто баллов до победы" в Тюменской области пройдут и другие интересные акции. Например, ребятам предложат создать виртуальный фотоальбом, чтобы сохранить светлые воспоминания о школьной поре.