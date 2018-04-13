Заболеваемость ОРВИ в Тюмени идет на спад

16:45 13 апреля 2018
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На прошлой неделе в Тюменской области ОРВИ и гриппом заболело 13178 человек. Это значение ниже эпидемического порога, а также на тысячу меньше, чем число заболевших с 26 марта по 1 апреля. В Тюмени на минувшей неделе в медучреждения с ОРВИ обратились 8862 человека.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, в ходе вирусологического мониторинга было обнаружено три положительных находки гриппа В и одна – гриппа A (H1N1) -2009. На карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе общеобразовательные организации не уходили.

Теги: грипп , ОРВИ
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