Заболеваемость ОРВИ в Тюмени идет на спад

На прошлой неделе в Тюменской области ОРВИ и гриппом заболело 13178 человек. Это значение ниже эпидемического порога, а также на тысячу меньше, чем число заболевших с 26 марта по 1 апреля. В Тюмени на минувшей неделе в медучреждения с ОРВИ обратились 8862 человека.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, в ходе вирусологического мониторинга было обнаружено три положительных находки гриппа В и одна – гриппа A (H1N1) -2009. На карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в регионе общеобразовательные организации не уходили.