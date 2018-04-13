"Дом.ru Бизнес" запустил новый конструктор услуг

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" запустил новое предложение "Ваш бизнес – ваши правила" на основе конструктора пакетов. Его главная особенность – возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей бизнеса и сократить расходы на связь. Ежемесячная экономия при подключении пакета с помощью конструктора может составить от 5% до 40% от первоначальной стоимости отдельных услуг.

Корпоративные клиенты "Дом.ru Бизнес" получают еще больше свободы, управляя затратами на услуги связи. Они могут создать оптимальный для себя пакет, включив в него версию облачной АТС для повышения продаж и качества обслуживания, видеонаблюдение для контроля бизнеса и предупреждения противоправных действий, Wi-Fi для эффективной рекламы и аналитики. Активировать специальные опции и дополнительные сервисы – антивирусы для защиты от киберугроз, контент-фильтрацию для управления доступом и контроля работы в сети, "1С:Предприятие 8 через интернет" для работы с популярными приложениями 1С). Для организации основы телеком-инфраструктуры клиенту достаточно выбрать необходимую скорость интернета.

Конструктор услуг – интерактивный сервис – доступен в специальном разделе "Собери свой пакет" на сайте "Дом.ru Бизнес" http://b2b.domru.ru/. Сформировать персональное предложение и оценить уровень стоимости услуг связи клиент может самостоятельно. При оформлении заявки, добавив в "корзину" необходимые услуги, клиент в режиме реального времени видит стоимость своего пакета с учетом скидки.

"Дом.ru Бизнес" был одним из первых игроков телекоммуникационного рынка, кто предоставил возможности пакетных решений корпоративным клиентам. Сегодня стратегия пакетных предложений является основной в развитии корпоративного бизнеса оператора. Использование подобных решений дает возможность предпринимателям и руководителям компаний оптимизировать бизнес-процессы, получая услугу от одного поставщика. Пакеты "Дом.ru Бизнес" позволяют постоянно оставаться на связи с партнерами и клиентами, повышая эффективность бизнеса.