В Тюмени повышают вовлеченность студентов в выбор образовательной траектории

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков принял участие в обсуждении экспертного доклада "12 решений для нового образования", которое состоялось в Санкт-Петербургском университете в рамках совместного заседания Ассоциации ведущих университетов и Ассоциации глобальных университетов.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, в докладе изложены основные позиции, сформулированные при работе над предложениями для стратегии социально-экономического развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 года.

В частности, эксперты предлагают полностью реформировать образование – от раннего развития, школьного обучения, структуры высшего и среднего профессионального образования, научных исследований и до проведения технологического обновления образовательных учреждений.

В докладе подробно проанализированы вызовы российской системы образования. К ним в первую очередь относятся растущая образовательная неуспешность, недостаточный масштаб поддержки талантов, разрывы в качестве профессионального образования, растущее неравенство и др.

Одной из важных проблем российского образования в докладе назван формальный характер образования и низкая вовлеченность граждан в процессы выбора образовательной траектории.

Тюменский госуниверситет уже сделал серьезный шаг вперед на пути к индивидуализации образования в вузе. С 2017 года система построения индивидуальных образовательных траекторий реализуется в трех институтах ТюмГУ.