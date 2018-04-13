В Тюмени повышают вовлеченность студентов в выбор образовательной траектории

13:00 13 апреля 2018
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i.ytimg.com
| Фото: i.ytimg.com

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков принял участие в обсуждении экспертного доклада "12 решений для нового образования", которое состоялось  в Санкт-Петербургском университете в рамках совместного заседания Ассоциации ведущих университетов и Ассоциации глобальных университетов.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, в докладе изложены основные позиции, сформулированные при работе над предложениями для стратегии социально-экономического развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 года. 

В частности, эксперты предлагают полностью реформировать образование – от раннего развития, школьного обучения, структуры высшего и среднего профессионального образования, научных исследований и до проведения технологического обновления образовательных учреждений. 

В докладе подробно проанализированы вызовы российской системы образования. К ним в первую очередь относятся растущая образовательная неуспешность, недостаточный масштаб поддержки талантов, разрывы в качестве профессионального образования, растущее неравенство и др. 

Одной из важных проблем российского образования в докладе назван формальный характер образования и низкая вовлеченность граждан в процессы выбора образовательной траектории.

Тюменский госуниверситет уже сделал серьезный шаг вперед на пути к индивидуализации образования в вузе. С 2017 года система построения индивидуальных образовательных траекторий реализуется в трех институтах ТюмГУ. 

"Мы ставим перед собой масштабную задачу создать во всем университете механизмы и инструменты для индивидуализации образования, сформировать условия для построения каждым студентом собственной траектории развития. Это станет основой новой образовательной модели ТюмГУ на долгие годы вперед, – комментирует ректор ТюмГУ Валерий Фальков. – Это то, к чему нас призывает и государство, и общество. То, что сделает сильнее наших студентов и обязательно понравится работодателям. И это то, что по определению сказывается на привлекательности университета". 

Теги: Валерий Фальков , образование , ТюмГУ
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