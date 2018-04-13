В Тюмени повышают вовлеченность студентов в выбор образовательной траектории

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков принял участие в обсуждении экспертного доклада "12 решений для нового образования", которое состоялось в Санкт-Петербургском университете в рамках совместного заседания Ассоциации ведущих университетов и Ассоциации глобальных университетов.
Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, в докладе изложены основные позиции, сформулированные при работе над предложениями для стратегии социально-экономического развития России до 2024 года и с перспективой до 2035 года.
В частности, эксперты предлагают полностью реформировать образование – от раннего развития, школьного обучения, структуры высшего и среднего профессионального образования, научных исследований и до проведения технологического обновления образовательных учреждений.
В докладе подробно проанализированы вызовы российской системы образования. К ним в первую очередь относятся растущая образовательная неуспешность, недостаточный масштаб поддержки талантов, разрывы в качестве профессионального образования, растущее неравенство и др.
Одной из важных проблем российского образования в докладе назван формальный характер образования и низкая вовлеченность граждан в процессы выбора образовательной траектории.
Тюменский госуниверситет уже сделал серьезный шаг вперед на пути к индивидуализации образования в вузе. С 2017 года система построения индивидуальных образовательных траекторий реализуется в трех институтах ТюмГУ.
"Мы ставим перед собой масштабную задачу создать во всем университете механизмы и инструменты для индивидуализации образования, сформировать условия для построения каждым студентом собственной траектории развития. Это станет основой новой образовательной модели ТюмГУ на долгие годы вперед, – комментирует ректор ТюмГУ Валерий Фальков. – Это то, к чему нас призывает и государство, и общество. То, что сделает сильнее наших студентов и обязательно понравится работодателям. И это то, что по определению сказывается на привлекательности университета".
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