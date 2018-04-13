В Тюмени осужден контрабандист, перевозивший 7 кг героина

11:50 13 апреля 2018
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В Тюмени к шестнадцати годам колонии строгого режима суд приговорил 38-летнего гражданина Таджикистана, пойманного в районе казахстано-российской границы с большой партией наркотика.

В ноябре 2017 года за денежное вознаграждение он согласился на своем легковом автомобиле из Казахстана ввезти в Россию героин. После пересечения границы в Казанском районе его машину остановили сотрудники полиции, которые знали о готовящейся перевозке. При первичном осмотре автомобиля ничего запрещенного не нашли. Машину доставили на СТО, тогда в дисках колес обнаружили более 7 кг героина.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, мужчина был признан виновным в контрабанде наркотика и его незаконной перевозке без цели сбыта в особо крупном размере.

Теги: наркотики , приговор
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