В тюменском "Космосе" сыграют казанские актеры

Спектакли из репертуара казанского камерного театра "SDVIG" тюменцы могут увидеть на сцене молодежного театрального центра "Космос".

12 и 14 апреля зрителям представят трагикомедию "Ставка". Герои истории исследуют себя и окружающих в надежде ответить на один из главных вопросов: как хорошие люди превращаются в нечто неопределенное и гибнут? Спектакль поставлен по мотивам пьесы "Пикник" Фернандо Аррабаля.

13 апреля - абсурд "А не съесть ли нам кого-нибудь?" Постановка для думающих людей, которые любят поразмыслить над ходом сюжета и загадочными персонажами. История о человеческих отношениях, о политике, о жизненных ценностях, о слабости духа и силе слова поставлена по пьесе Славомира Мрожека "В открытом море".

14 апреля - комедия "АРТ". Остроумная и легкая комедия о мужской дружбе и разных вкусах на искусство. Подробности о спектаклях здесь.

Отметим, казанская труппа приехала в Тюмень в рамках обменных гастролей арт-резиденции Константина Хабенского "АРТХАБ" (Казань) и Молодёжного театрального центра "Космос" (Тюмень).

В эти же дни в Казани резиденты МТЦ "Космос" – театр-студия "Тишина" и театр "Мимикрия" покажут свои спектакли. "Тишина" представит постановку "Ревизора", а "Мимикрия" – "Убить полюбовно".