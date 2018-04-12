В Ялуторовске приготовят яичницу из полутора тысяч яиц

12:00 12 апреля 2018
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Фото: "Дворец-Культуры Маук-Арт-Вояж" / vk.com

В эту субботу, 14 апреля, в Ялуторовске пройдет народное казачье гуляние "Красная горка". Второй год подряд гостей праздника будут угощать гигантской яичницей, приготовленной на трехметровой сковороде. На этот раз на блюдо пойдет полторы тысячи яиц. На гулянии также можно будет отведать чай из двухметрового самовара.

В программе "Красной горки" в этом году фестиваль казачьей культуры "Любо братцы, казаки!", чемпионат по рубке шашкой, уличные обрядовые спектакли, свадебный пир и массовый хоровод на Сретенской площади с девицей-хороводницей Ладой. В туристическом комплексе "Ялуторовский острог" состоится масштабная реконструкция исторического боя.

Напомним, что на знаменитой ялуторовской сковороде также готовят гигантский блин и большую порцию жареной картошки с грибами.

Теги: Ялуторовск
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