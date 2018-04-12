В Тюмени моют скверы и парки

В Тюмени подрядные организации приступили к весенней уборке — от пыли и грязи отмывают перильные и дорожные ограждения и наиболее посещаемые горожанами места отдыха.

Как сообщается на сайте городской администрации, скверы и парки придется мыть с водой и пеной не по разу. В Центральном округе это Цветной бульвар, площадь Единства и Согласия, Загородный сад, Исторический сквер, сквер Прощания, сквер Сибирских кошек, Городская площадь, сквер имени Немцова, сквер Нефтяников, зеленый уголок по улице Мориса Тореза, 1, 2, сквер Николая Машарова, сквер Георгия Дьяконова-Дьяченкова, площадь 400-летия Тюмени, Шаимский бульвар. На днях подрядчики приступили к уборке Центральной площади и площади Солнца. Все работы намерены завершить к городскому субботнику, который пройдет 21 апреля.

Понаблюдать за уборкой в городе тюменцы могут на портале "Тюмень – наш дом".