В Тюмени десятиклассника будут судить за сбыт наркотиков

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 16-летнего учащегося десятого класса одной из местных школ. Подросток обвиняется в сбыте наркотиков в крупном размере.

В январе 2018 года старшеклассник связался с в интернете наркодельцом, ему нужно было забрать из тайника 40 свертков с наркотиком и сделать закладки. На дело он пошел со своим 15-летним другом. Возле частного дома их застал проезжавший мимо экипаж Росгвардии. Заметив его, подростки попытались убежать, но были задержаны. На вопрос, имеются ли у них запрещенные вещества, они сознались, что есть. У подростков и из тайников изъяли более 20 граммов синтетических наркотиков.

Как сообщает областная прокуратура, в отношении десятиклассника было возбуждено уголовное дело, он сейчас под домашним арестом. Школьнику грозит до десяти лет заключения (ч.6 ст.88, ч.4 ст.228.1 УК РФ). Его друг освобожден от уголовной ответственности, поскольку не достиг 16-летнего возраста — с него наступает уголовная ответственность за наркопреступление.