Эксперт: как выбрать школу ментальной арифметики для своего ребенка?

Тюмень в настоящее время переживает бум ментальной арифметики. Если два года назад в городе существовало лишь около десятка школ в этом направлении, то теперь счет перевалил за сотню: курсы по счету на абакусе готовы предложить практически любой детский развивающий центр. Как же среди этого многообразия выбрать учреждение, занятия в котором принесут ребенку реальную пользу и радость?

В Тюмени представлено сразу несколько федеральных франшиз по ментальной арифметике: ISMA, "Пифагорка", SmartyKids, AMAKids, Soroban и Soroban International, Universal Kids. В двух школах представлены китайские методики ментального счета – одной рукой. Также есть центры и клубы, которые работают вне федеральных и международных программ, а курсы составляют самостоятельно, в том числе по видеоурокам в YouTube.

Как рассказала руководитель школы "Команда будущего" Маргарита Давиденко, при выборе школы ментальной арифметики следует узнать: по какой методике работает тот или иной центр, существует ли на самом деле международная программа, про которую говорит реклама данной школы, а главное – имеет ли организация соответствующие сертификаты и лицензии?

Например, "Команда будущего" – школа международного уровня, что подтверждено соответствующими лицензиями, входит в крупнейший международный альянс Pama Global, объединяющий несколько стран, который проводит масштабные всемирные олимпиады. В этом году тюменские студенты "Команды будущего", победители Международной олимпиады по ментальной арифметике, отправятся на Всемирную олимпиаду в Малайзию 27 декабря. Кроме того, учащиеся могут самостоятельно принимать участие в олимпиадах, которые организует Pama.

Еще один важный момент, по словам эксперта, – это педагоги, их образование, опыт работы с детьми и владение теми навыками, которым они будут обучать детей.

"Иногда педагоги проходят двух- или трехдневный "интенсив" по ментальной арифметике, считая, что этого достаточно. Однако за это время можно лишь понять, как считать на абакусе, но не как обучать этому детей и достигать результатов. Кроме того, большинство преподавателей сами не считают ментально и считают, что это необязательно. Это в корне неверный подход", – считает Маргарита Давиденко.

Она поделилась, что в школе "Команда будущего" абсолютно все педагоги с высшим образованием – математическим или педагогическим, они проходят непрерывное обучение в течение 3,5 лет и после каждого этапа сдают экзамен у международного оператора, поэтому каждый уровень подтверждается международным сертификатом. Это единственная школа в Тюмени, где придерживаются такой практики. Кроме того, педагоги сами умеют считать ментально, каждый день в течение часа проводят соответствующие самотренировки.

Еще одним признаком качества являются лицензированные международные программы, у которых есть четкий силлабус – документ, содержащий основные характеристики изучаемого предмета.