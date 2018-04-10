Тюменцы отправятся на работу на велосипеде

Всероссийская ежегодная акция "На работу на велосипеде" пройдет 18 мая и 21 сентября. Присоединится к ней и Тюмень.

Среди целей акции — мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо личного автотранспорта и привлечь внимание государственных, коммерческих и негосударственных организаций к проблемам сохранения экологии города и улучшению транспортной доступности.

В 2017 году акция "На работу на велосипеде" прошла в 35 субъектах Российской Федерации. Личным примером ее поддержали депутаты Государственной думы, сотрудники профильных министерств, руководители ряда регионов и городов. К акции присоединились более 200 компаний, общее число сотрудников которых составляет более 1 миллиона человек.