В Тюмени водители автобусов жалуются на неосмотрительных пассажиров

В Тюмени водители автобусов из "ПАТП-2" на встрече с управлением ГИБДД по Тюменской области попросили автоинспекторов обратиться к жителям города по поводу соблюдения правил безопасности в общественном транспорте.

"Пассажиры зачастую не держатся за поручни, что приводит к падениям даже в случае плавного торможения. Особые претензии у водителей к молодым мамам, оставляющим коляски с малышами без присмотра и контроля, при этом остро реагирующим на справедливые замечания кондукторов. Еще одна категория пассажиров, с которыми не всегда удается найти общий язык – пожилые люди, чаще бабушки, которые держат авоськи в обеих руках, но не держатся за поручни, подвергая себя опасности", — передают суть претензий в Госавтоинспекции по Тюменской области.

В этом году в Тюмени произошло 59 ДТП с участием общественного транспорта, в них получили травмы 70 человек, из них 37 — пассажиры автобусов, упавшие при торможении.