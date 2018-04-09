Тюменская библиотека на колесах сменила маршрут

В Тюмени действует необычный автобусный маршрут, который представляет собой библиобус – библиотеку на колесах. С 1 апреля по 30 июня он меняет расписание движения.

Новый маршрут библиобуса теперь проходит через Салаирский, Московский, Ирбитский и Тобольский тракты. Машина завозит книги в Метелево, на Верхний Бор, в "Парфеново" и другие районы. Посмотреть расписание и подробный маршрут библиотеки на колесах можно на сайте Центральной городской библиотечной системы. Узнать библиобус на городских улицах можно по номеру В692СР72 и ярким цветам.

Идея о создании автобуса с книгами реализована в 2007 году, чтобы сделать услуги библиотеки доступнее для жителей отдаленных районов города. Библиотека на колесах перевозит фонды Централизованной городской библиотечной системы жителям малонаселённых окраин, где открытие стационарной библиотеки нецелесообразно. Читателями передвижной библиотеки к началу 2018 года стали уже более 4,8 тысяч жителей Тюмени, пишет "Вслух.ру".

