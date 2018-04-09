Тюменские инспекторы просят родителей повторить с детьми правила ПДД

ГИБДД рекомендует родителям вместе с детьми выучить или повторить правила дорожной безопасности в преддверии весенне-летнего сезона, а также убедительно просит тюменских водителей быть бдительнее на городских дорогах.

По данным Госавтоинспекции Тюменской области, большая часть аварий происходит по вине взрослых водителей. В 2018 году на дорогах региона уже пострадали в авариях 61 ребенок, но лишь в каждом пятом случае правила безопасности нарушил юный участник дорожного движения. В то же время взрослые пешеходы чаще, чем дети перебегают улицу в неположенном месте, а водители не всегда пропускают детей на пешеходных переходах.

Основные причины ДТП – превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, дистанции, очередности проезда перекрестка, расположения транспорта на проезжей части. Также фиксируются случаи нарушения перевозки маленьких пассажиров: с начала 2018 года автоинспекторы привлекли к административной ответственности более тысячи водителей, которые перевозили детей без автокресел и специальных удерживающих устройств.